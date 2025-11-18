歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）が１７日、東京・浅草寺で行われた「新春浅草歌舞伎」（２０２６年１月２日〜２６日、浅草公会堂）制作発表記者会見に登場した。橋之助は、今月１０日に元乃木坂４６の能條愛未（３１）と婚約を発表。反響について「おかげさまで、たくさんの方からお祝いメッセージをいただいた」と幸せいっぱい。さらに「昨日（尾上）松也兄さんに、ご飯に連れて行っていただいて、初お祝いをいただきました