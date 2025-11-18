大阪府の吉村洋文知事（日本維新代表）が１８日の会見で、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言したことに対し、中国の駐大阪総領事がＸ（ツイッター）に「汚い首は斬ってやる」と投稿した問題について「謝罪がない中で、総領事主催の行事やイベントに僕は大阪府知事として出席しません」と語った。吉村知事は「存立危機事態」については「存立危機事態にあたるかは個別具体的な