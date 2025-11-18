タイで密輸業者から計143匹のサルが救出された＝14日/DNP（CNN）タイ警察は18日までに、メッシュの袋に入れられた多数のサルと覚醒剤メタンフェタミンを積んだピックアップトラックを発見し、男2人を逮捕したと発表した。これは1日で野生生物密輸の容疑者から143匹のサルが救出された2件の事件のうちの1件。タイは野生生物の密売の国際的な拠点で、米移民税関捜査局（ICE）の推計によれば、その金額は年間78億〜100億ドル（約1兆20