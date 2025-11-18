高市内閣は17兆円規模の「総合経済対策」を閣議決定するが、目玉は「おこめ券」。地方自治体向けの重点支援地方交付金を拡充して、学校給食の無償、プレミアム商品券、LPガス・灯油給付などとともに、おこめ券の配布を推奨事業としている。地方交付金を増やすから、そのお金でおこめ券を配ってほしいというのである。莫大な作業が発生して、遅くなるこれに「最悪の政策！」と顔を真っ赤にしてかみついたのは元大阪府知事の橋下徹氏