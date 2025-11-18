セレーナ・ゴメスと9月に結婚した音楽プロデューサーのベニー・ブランコが、インスタグラムにて、結婚式の未公開写真をシェア。親友同士として知られるセレーナとテイラー・スウィフトが手を触れあう親密なショットなど数点が公開された。【写真】手を握るセレーナ・ゴメス＆テイラー・スウィフト結婚式の未公開ショット現地時間11月17日の投稿で、ベニーは「永遠に愛することを誓う」とキャプションを付け、ウエディングド