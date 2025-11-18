井上拓真が公開練習ボクシングのWBC世界バンタム級2位・井上拓真（大橋）が18日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。24日には同級1位・那須川天心（帝拳）と同級王座決定戦で激突する。「過去イチ」と自負する仕上がりで無敗の那須川との一戦に臨む。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は29歳の井上が20勝（5KO）2敗。27歳の那須川が7勝（2KO）。拳と気持ちを仕上げてきた。井上は会見で「走り込みの合宿から始