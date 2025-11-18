18日発売の『週刊SPA！』11月25日・12月2日合併号では、グラビアン魂に、井口裕香が登場した。【写真】これはすごい！持ち味を存分に生かしたグラビアを披露した井口裕香写真集が大ヒットを記録し、声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口が初登場。グラビア界を席巻した井口の写真集に魅了されたリリーは、持ち味を最大限に生かした撮影を強く希望した。表紙の人／美女地図に、えなこ・東雲うみ・南あみが登場した