◆第３０回東京スポーツ杯・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２で、重賞初制覇を狙うゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、巻き返しに向けて打てる手を打つ構えだ。前走のサウジアラビアロイヤルＣは、スタートがひと息で道中も折り合いを欠き、不完全燃焼な競馬で３着。宮田調教師は「前半リズム良く運びたいのと、少し加速するまで時間がかかるので、１８