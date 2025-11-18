１０月２６日の新馬戦を１０馬身差で圧勝したダノンバーボン（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は、ポインセチアＳ（１２月２０日、阪神）に向かう。１１月１５日に未勝利勝ちしたスペルーチェは、在厩で馬の状態を見ながら朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）を視野に入れていく。百日草特別を勝ったアッカンは、京成杯（２６年１月１８日）を視野。みやこＳで４着のラムジェットは三浦で、５着のドゥラエレー