昨年の「Ｒ―１グランプリ」でアマチュアとして史上初の決勝進出（４位）を果たしたピン芸人・どくさいスイッチ企画が、１２月１８日にお笑いライブ「―『スイッチ』ｖｏｌ．０１」（東京・渋谷のユーロライブ）を開催することを１８日、発表した。「売れたい」というどくさいスイッチ企画自身のスイッチと、「笑いたい」「明日を頑張りたい」という観客のスイッチが交わり、笑いの力で人生に前向きな「スイッチ」を入れること