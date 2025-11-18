◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）に下手投げ、勝ち越した。過去２勝０敗の相手に左四つがっぷりとなったが、巻き替え、もろ差しとし、左から投げた。２敗を守り、１敗で首位の横綱・大の里（二所ノ関）、新関脇・安青錦（安治川）に１差と迫った。初日に東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に、６日目に西前頭２枚目・若元春（荒汐）に不覚を取ったが、