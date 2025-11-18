旧香川県立津田病院解体工事の現場さぬき市津田町津田 香川県さぬき市の県立病院の跡地から環境基準を超える発がん性物質が検出された問題で、周辺の井戸の水質を調べたところ、環境基準に適合していたことが分かりました。 香川県によりますと、さぬき市の旧県立津田病院の解体工事現場で地下水から環境基準の2倍にあたる発がん性物質、六価クロムが検出されました。 病院の敷地半径500mの範囲に17基の井戸があ