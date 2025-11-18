【新華社ハルビン11月18日】中国黒竜江省ハルビン市内にあるテーマパーク、ハルビン極地公園で16日、南極のジェンツーペンギンのパレードが正式に始まった。過去最大規模となる30羽のペンギンが参加し、観光客らを楽しませた。（記者/朱悦）