17日、都内で行われた「ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式」に、9人組ガールズグループ「TWICE」のSANA（28）が登壇した。【映像】エレガントな黒いドレスをまとったSANA（全身）エレガントな黒いドレスをまとったSANAがハンドベルを鳴らすと、高さ12mにも及ぶツリーが点灯し、会場はクリスマスムードに包まれた。いよいよ始まったクリスマスシーズン。「1つだけ特別な体験を叶えてもらえるとしたら？」という