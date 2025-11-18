名古屋市中村区で18日午後、アパートの一室が燃える火事があり、この部屋の住人の女性が死亡しました。警察と消防によりますと、18日午後0時15分ごろ、中村区大宮町3丁目のアパートの住人の女性(82)から「娘の部屋から煙が確認できる」と119番通報がありました。消防車など16台が出て、火はおよそ40分後に消し止められましたが、玄関付近で女性の長女で無職の吉田美穂さん(53)が倒れているのが見つかり、搬送先