不動産大手などで作る業界団体・不動産協会は、投機目的によるマンションの短期転売を防ぐため、新たな指針を作った。買い手が契約から引き渡しまでの間に転売しようとした場合、売り手から契約の解除や違約金の請求をできるようにする。指針に強制力はなく、転売の規制対象とするかは不動産各社が物件ごとに判断するとしている。指針では、短期転売を目的とした売買や仲介の依頼を禁止する。契約前の時点で購入者に説明し、重