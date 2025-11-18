18日午後、福岡・岡垣町の金属回収業者で廃材などを焼く火事がありました。消防によりますと、18日午後2時20分ごろ、岡垣町海老津の金属回収業者で「ウレタンが燃えて建物に燃え移りそうだ。建物北側の森にも燃え移りそうだ」と通報がありました。消防が駆け付け、火は約1時間半後にほぼ消し止められました。けが人はいませんでした。警察によりますと、会社の従業員は「エアコンの部品のウレタンを燃やしている最中に、焼却炉から