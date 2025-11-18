茨城県水戸市の横断歩道で歩いていた女の子が乗用車にひかれ、女の子は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。午後2時半ごろ、水戸市大工町の横断歩道で「事故があった」と目撃者の女性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、横断歩道を渡っていた女の子が乗用車にひかれ病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。この事故で乗用車を運転していた鯨岡則雄容疑者（57）が過失運転致傷の現行犯で逮捕されま