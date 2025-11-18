新米の獲得競争により、業者間のコメ取引価格は2024年よりも6割上昇し、過去最高を更新しました。農林水産省は、JAグループなどコメの集荷業者が卸売業者などに販売する際の価格について、10月は前の年の同じ月から1万3000円ほど上がり、3万7058円だったと発表しました。2006年の調査開始以来、最も高い取引価格です。新米の取引が反映される中、農家に前払いされる「概算金」が2024年より高いことなどが要因です。業者間での取引