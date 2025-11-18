18日午後、秋田市広面の広面小学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと18日午後3時ごろ、秋田市広面字蟹沢の広面小学校の駐車場にクマ1頭がいるのを、車で走っていた学校関係者が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。警察は関係機関に連絡するとともに、現場付近をパトカーで警戒し住民に注意を呼びかけています。