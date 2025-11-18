元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。デビュー当時を振り返った。飯田にMCのハライチ澤部佑（39）が、98年にデビュー曲「モーニングコーヒー」が発売されたころの状況に触れて、「アイドルがほぼいない時期でのデビューっていうのも、戦い方が大変…」と聞いた。飯田は「その前がかっこいいアーティストの方やアイドルの方が多かったんですよ。なので、『