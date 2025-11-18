音楽プロデューサー、つんく♂（57）が18日、生放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に手紙でコメントを寄せた。この日は元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）、モーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）山崎愛生（20）がゲスト出演。つんく♂は、新旧のメンバーにメッセージを送った。「（モーニング娘。の）初期は初期で当時はアイドルという職場が、芸能界からなくなりかけてた頃で…」と当時の状況を説明