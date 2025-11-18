元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）とモーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）山崎愛生（20）が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。平成と令和のモー娘同士でリスペクトし合った。飯田は「あ〜、今日疲れたわ、と思うと、モーニング娘。を聴いてすごい元気もらっています」と話した。すると牧野は「先輩方がつくってきてくださったモーニング娘。があるから、私もそのモーニング娘。に入りたく