18日夕方、青森県東方沖を震源とする最大震度3の地震があり、県内では鹿角市と小坂町で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと18日午後5時21分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40キロで地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。青森県五戸町で最大震度3を観測し、県内では鹿角市と小坂町で震度1を観測しました。この地震による津波はありませんでした。