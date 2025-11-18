元モーニング娘。のタレント飯田圭織（44）とモーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）山崎愛生（20）が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。飯田は山崎の母と同い年だと、明かした。飯田が写っているモーニング娘。のプロモーションビデオのワンカットをもとに、その曲を当てるクイズを行った。牧野と山崎は全問正解した。飯田は「山崎愛生ちゃんのお母さんが、私と同い年で」と話した。そして自身がメ