カタログギフト販売のリンベルが高級ギフト対応の「極み」シリーズを販売して10年になることを記念し、18日から山形市の老舗菓子店とコラボレーションした、郷土菓子「ふうき豆」の販売を始めました。リンベルは、数多くある取り扱い商品のうち、日本各地のおいしい逸品や上質の雑貨類などを厳選し、「極み」シリーズとして販売しています。2015年に山形産果汁100パーセントのジュースを発売して以