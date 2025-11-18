秋田赤十字乳児院で暮らす子どもたちに、JAから新米200キロが贈られました。高値が続く新米、約5か月分をまかなえるということです。秋田市にある秋田赤十字乳児院では、様々な事情で今は家庭で過ごすことができない0歳から就学前の乳幼児を受け入れていて、現在は17人が暮らしています。JA秋田なまはげ佐々木崇専務「農家さんたちが疲れが飛ぶくらいのうれしさというのは、きょう持ってきたものを子どもたちが笑顔で食べてもら