フライドバイは、エアバスA321neoを150機導入する。覚書を締結した。フライドバイのシェイク・アハメド・ビン・サイード・アル・マクトゥーム会長とエアバスのクリスチャン・シェーラー民間航空機部門CEOとの間で、覚書を締結した。フライドバイはエアバスの新たな顧客となる。フライドバイは、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイを拠点に、中東を中心とした135都市以上に路線を展開している。現在はボーイング機のみを運航している