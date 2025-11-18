巨人から育成ドラフト４位で指名された愛知学院大の河野（こうの）優作投手が１８日、愛知・名古屋市内で入団交渉に臨み、支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。最速１４８キロの直球とスライダーが武器の左のサイド左腕で、背番号は「０４７」に決定。リリーフとしての飛躍が期待されるルーキーは「角度のあるサイドで、左打者に強いところや変化球で狙って三振が取れるところが自分の持ち味。『