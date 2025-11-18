◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）を寄り切り、９勝目とした。過去２連勝の相手に低く当たり、素早く左でまわしを取り、そのまま出ていき、１敗を守った。勢いが止まらない。前日は東前頭３枚目・平戸海（境川）を寄り倒し、勝ち越したが「うれしいけれど、まだ９日目。これからという感じ」と、給金直しよりも初優勝への思いを口にした。新入幕