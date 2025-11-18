◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、関脇・王鵬（大嶽）を押し出し、５勝５敗とし、星を五分に戻した。過去７勝４敗の相手に、強烈な突き押しで圧倒した。琴桜の祖父は先代の琴桜、王鵬の祖父は大鵬と、祖父同士が横綱の対戦で勝利をつかんだ。７日目までで、２勝５敗と苦しい展開となっていたが、８日目からこれで３連勝。前日は、小結・隆の勝（常盤山）を攻め込みながら、逆襲