◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス練習日（１８日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）来季米ツアーを主戦場にする平田憲聖（エレコム）は開幕２日前の１８日、１０番からのイン９ホールを回ってコースを確認した。２週前のＡＣＮチャンピオンシップに続く今季国内ツアー４戦目へ「調子はあまり良くないというか、調子がいい時がない。試合で尻上がりに良くなって行ければいいなと思う」と意気