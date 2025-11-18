今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が19日、北九州市の小倉競輪場で開幕する。競輪祭女子王座戦、初日4Rに出走する尾崎睦（40＝神奈川）は5場所連続完全V。好ムードで小倉に乗り込んできた。「練習してきたことが、後半はだんだん形になってきた」とここまでを自己分析する。現在21連勝中の梅川風子と春から練習を積んできたことを明かした。「上がりタイム