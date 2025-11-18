◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭5枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に敗れ、初日からの連勝は9で止まった。右の相四つ。仕切り線から少し下がった位置で構えた大の里は義ノ富士に左を差され、中に入られた。ここで、たまらず引いた。右手で相手の首を押さえようとしたものの、押し出された。義ノ富士は前日9日目の豊昇龍戦に続いて