◇プロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦トヨタアリーナ東京（2025年11月24日那須川天心（帝拳）《12回戦》井上拓真（大橋））約13カ月ぶりの世界王座復帰を目指す元WBA世界バンタム級王者で現WBC同級2位の井上拓真（29＝大橋）が18日、横浜市内の所属ジムで同級1位・那須川天心（27＝帝拳）との王座決定戦へ向けた練習を公開した。シャドーボクシング、ミット打ちを1ラウンドずつ行い「体調もメンタル面も全てがベス