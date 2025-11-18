安倍元総理銃撃事件の裁判で、山上被告の母親は事件の原因について「私が加害者だと思う」と述べました。■献金“間違いだった”（母親）「本当の宗教をはきちがえていた。献金を一生懸命すれば家庭がよくなるというのは間違いだった。本当は家庭がよくなるために子どもたちに尽くしていくのが本当の道筋だったと思います」旧統一教会への献金が間違いだったと法廷で述べた母親。衝立に囲まれ表情はうかがえないものの、山上