福岡・八女市で小型機が墜落。搭乗者とみられる3人の死亡が確認されました。18日午前10時半過ぎ、八女市星野村吉城付近で「小型機のようなものが落ちた。黒煙が出ていた」と通報がありました。墜落したのは個人所有の小型機で、佐賀空港を離陸し、大阪府の八尾空港を目指していました。小型機には50代から70代の男性3人が搭乗していて、このうち2人は京都市在住だということです。警察は18日午後、搭乗者とみられる3人を発見しまし