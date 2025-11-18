プロ野球・広島は18日、川越プリンスホテルにて育成ドラフト1巡目で指名した小林結太選手(城西大)と仮契約交渉を行い、合意したことを発表しました。小林選手は身体能力が高く走攻守三拍子そろった捕手。スローイングやフットワークがよく、打撃では広角に長打が打てる打者として活躍が期待されます。仮契約成立に伴い、小林選手もコメントを発表。「やっとプロ野球選手になる実感が湧いてきて、ここからやってやるぞという気持ち