18日午前、酒田市郊外で火事があり、住宅1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。18日午前11時前、酒田市山谷新田の小山昌美さん（79）の住まいから火が出ているのを近くに住む女性が発見し、119番通報しました。火事を目撃した住民「煙が自宅に来て火事に気付いた。家全体に燃え広がっていた。どこの燃え方が激しいかは分からなかった。風がこちらに来なくてよかった」現場は、酒田市中心部から北東にある集落です。ポンプ車