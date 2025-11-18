【モデルプレス＝2025/11/18】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが17日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）メンバーと連絡先を交換したことを明かした。【写真】7人組日本アイドルメンバーが連絡先交換したJYPアイドル◆松本かれん、NiziUミイヒと連絡先交換この日、松本は「無事みっひーと連絡先交換できました」とNiziU（ニジュー）のミイヒ（MIIHI）と連絡