ラジオ関西『Clip』水曜日では中四国地方（＝岡山・広島・島根・鳥取・山口・愛媛・高知・香川・徳島）の魅力に迫るコーナー「トコトン中四国！」を放送中。第7回目は徳島県にフォーカスし、徳島県関西本部の江戸さんに話を聞きました。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆「鳴門の渦潮（うずしお）」「大塚国際美術館」など、全国的に知られるスポットも多い徳島県。天然の植物で作られた吊り橋で有名な「祖