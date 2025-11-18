今日18日は日本海側で雪や雨が強まっている所も。北海道や東北の日本海側は今夜にかけて大雪や吹雪に注意・警戒。明日19日は北日本は昼頃まで雪が続く。北陸は明日19日も雨や雷雨となり、新潟県では警報級大雨の可能性も。太平洋側は晴れても気温が上がらず、師走並みの寒さ。今日18日夜にかけて北日本は大雪警戒北陸は雷雨の恐れ今日18日、日本付近は冬型の気圧配置となり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込んでいます