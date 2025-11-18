（竹川 奈々 アナウンサー）「伊豆高原グランイルミにやってきました。色鮮やかな光に包まれています」2025年、11周年を迎えた「伊豆高原グランイルミ」。光の上を歩いたりアトラクションが楽しめたりとただ見るだけではない日本初の体験型イルミネーションです。これまでもさまざまな受賞歴がありますが、2025年はイルミネーションの優れた技術や演出を表彰する“インターナショナル・イルミネーシ