18日午前、静岡･焼津市で2階建て住宅を全焼する火事があり、隣接する住宅の壁などに延焼しました。この火事によるけが人はいないということです。警察などによりますと、18日午前9時40分ごろ、焼津市小川新町で、近所に住む人から「炎があがっている」「爆発音がしている」などと110番通報がありました。消防車や救急車 計7台が出動。火は木造2階建ての住宅を全焼し、約2時間半後に消し止められました。また、この火事により、隣接