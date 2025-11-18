30周年を迎えたロッテの「紗々」から、注目の新フレーバー「紗々＜華やぐ柚子キャラメル＞」が登場します。繊細な柚子の香りとキャラメルの深い甘さが絶妙に重なり、秋冬のご褒美スイーツにぴったり♡さらに同日、「クランキー＜香ばしキャラメル＞」も発売され、サクサク食感で気分まで上向く新作チョコが揃います。忙しい日々にそっと寄り添う、ロッテならではの魅力あるラインアップをご紹介しま