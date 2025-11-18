松戸競輪場のF1「KEIRINフェスティバル」が19日、開幕する。18日は前検が行われた。8月の川崎で9連勝を飾り、S級への特別昇級を果たした谷内健太（25＝京都）。昇級初戦の奈良記念では初日、2日目と逃げて連勝を飾り、いきなり名前を売った。次戦の弥彦F1では決勝にも進出。S級でも通用するスピードを披露した。その後は小松島、小田原と決勝進出を逃しているが、車券には絡んで存在感を示している。今回が昇級5戦目。「9