財務省は18日、10月分の貿易統計速報の公表を予定していた19日から21日に延期すると明らかにした。10月に税関関連のシステムを更改した際、プログラムの不備が原因で集計対象データの一部が新システムに移行されず、正確な統計をまとめることができなかったとしている。各地の税関による貿易概況速報の公表も21日以降に延期する。政府統計の発表予定が変更されるのは珍しい。財務省は「関係者の皆さまにご不便をおかけしたこと