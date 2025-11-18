Photo: 照沼健太 「これが約1万円って、本気ですか？」思わず二度見するプライスタグ。「EarFun Air Pro 4+」がちょっとヤバいことになっています。通常価格1万3,990円、ブラックフライデーセール期間中は1万1,490円という価格帯に、とんでもないスペックを詰め込んできました。自社開発のハイブリッド・デュアルドライバー、最大50dB低減の強力なアクティブノイズキャンセリング、そしてEar