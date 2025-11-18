プロ野球・巨人は18日、岡本和真選手のポスティング申請手続きをNPB(日本野球機構)に行ったことを発表しました。球団が10月22日に開いた会見で、ポスティングでのメジャー移籍容認が発表されていた岡本選手。6年連続30本塁打を記録するなど、これまで本塁打王を3度、打点王を2度獲得。巨人在籍11年で通算打率.277、1089安打、248本塁打、717打点の成績を残しました。今季は左肘のじん帯損傷で約3か月間離脱するも、69試合で打率.32