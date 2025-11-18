海の駅とは、陸と海のどちらからでもアプローチできるマリンレジャー拠点。国土交通省により登録されており、2025年現在では180近くの海の駅が存在します。All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国10〜60代の男女250人を対象に「海の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「四国地方（香川・徳島）の海の駅」を紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：なおし